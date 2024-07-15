«Проявляются в комплексе»: как по лицу человека распознать проблемы с почками

Синяки и отеки под глазами являются одним из симптомов болезни почек
Фото: www.globallookpress.com / kati
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Существуют неочевидные симптомы, на которые стоит обращаться внимание.
Синяки и отеки под глазами являются одним из симптомов болезни почек. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный врач Челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов.
По его словам, порой боль в почках может легко спутать с проблемами со спиной, поэтому важно обращать внимание на другие признаки.
«Симптомы, такие как отеки, синяки под глазами, изменения цвета лица и сухость кожи, могут указывать на проблемы с почками, особенно если они проявляются в комплексе», — объясняет специалист.
Также врач отмечает, что при проблемах с почками боль носит постоянный характер, также возможно повышение температуры тела.
При появлении первых подозрений необходимо обратиться к соответствующему специалисту и провести диагностику, за которой может последовать лечение.
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