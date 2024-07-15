«Проявляются в комплексе»: как по лицу человека распознать проблемы с почками

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 108 0

Синяки и отеки под глазами являются одним из симптомов болезни почек

«Проявляются в комплексе»: как по лицу человека распознать проблемы с почками

Фото: www.globallookpress.com / kati

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Существуют неочевидные симптомы, на которые стоит обращаться внимание.

Синяки и отеки под глазами являются одним из симптомов болезни почек. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный врач Челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов.

По его словам, порой боль в почках может легко спутать с проблемами со спиной, поэтому важно обращать внимание на другие признаки.

«Симптомы, такие как отеки, синяки под глазами, изменения цвета лица и сухость кожи, могут указывать на проблемы с почками, особенно если они проявляются в комплексе», — объясняет специалист.

Также врач отмечает, что при проблемах с почками боль носит постоянный характер, также возможно повышение температуры тела.

При появлении первых подозрений необходимо обратиться к соответствующему специалисту и провести диагностику, за которой может последовать лечение.

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