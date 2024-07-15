Напасть из космоса: когда ждать новые магнитные бури

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 63 0

Во второй половине июля 2024 Землю накроет семь магнитных бурь

Напасть из космоса: когда ждать новые магнитные бури

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конец месяца станет особенно богатым на вспышки на Солнце.

До конца июля Землю накроет сразу несколько магнитных бурь, некоторые из них — довольно мощные. Об этом сообщает издание URA.RU.

Вспышки на Солнце ожидаются 17, 19, 20, 23, 26, 28 и 30 июля. Особенно сильные всплески придутся на 20 число в ночное время суток.

В эти дни метеозависимые люди могут испытывать упадок сил, перемены в настроении, головные боли, депрессию и проблемы с давлением. Справиться с «напастью из космоса» помогут здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, здоровое питание и управление стрессом. А вот злую шутку могут сыграть кофеин, алкоголь и курение, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, лишь усугубляя и без того нелегкое состояние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, при каких заболеваниях полезно загорать. Гелиотерапию или кратковременное пребывание на солнце проводят при наличии нескольких диагнозов.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
87.81
0.07 95.78
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Самокат за 200 тысяч конфисковали в Москве за нетрезвую езду и наезд на пешехода
23:40
Жена продюсера «Брата 3» Переверзева едва не родила в застрявшем лифте роддома
23:20
Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
22:51
Путин запустил новые металлургические предприятия страны
22:31
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой
22:12
«Будущее решается на фронте»: нужен ли России второй «саммит мира» по Украине

Сейчас читают

Пересменка в Эстонии: провальные итоги Каллас, «налог на русофобию» и дефицит бюджета
Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
День русской лени: какой она бывает, как влияет на организм и нужно ли с ней бороться
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака