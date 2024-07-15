Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 373 0

Он был не только талантливым артистом, но и выдающимся режиссером.

Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко

Фото: из открытых источников

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Советский и российский актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко скончался 12 июля на 76-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Ушел талантливый, добрый и преданный кинематографу актер театра и кино. Светлая память», — говорится в Telegram-канале организации.

Отмечается, что роли и фильмы, созданные Кузьменко, навсегда останутся в истории отечественного кинематографа. Причина смерти кинодеятеля не уточняется.

Юрий Кузьменко родился в 1949 году в Харькове, окончил факультет иностранных языков Харьковского госуниверситета и режиссерский факультет ВГИКа. В 1970-80 годы снимался на студиях «Молдова-фильм», «Одесская киностудия», «Мосфильм» и других.

В фильмографии Кузьменко 18 актерских работ, в том числе роли в таких известных картинах, как «Берегите женщин», «Сталинград», «Битва за Москву», «Трагедия века».

В качестве режиссера снял 20 картин. Наибольшую известность ему принесли съемки первых 20 эпизодов сериала «Дальнобойщики».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 53 лет скончалась актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные».

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