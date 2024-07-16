Таиланд заменил временный безвиз для россиян на постоянный

Правительство Таиланда в одностороннем порядке заменило временный 60-дневный безвизовый режим для россиян на постоянный. Соответствующий приказ опубликован в государственном издании страны Royal Government Gazette.

«Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней», — указано в документе.

Отмечается, что министерство внутренних дел Таиланда разрешило путешественникам из 93 государств, включая Россию, въезд в страну в туристических целях на срок до двух месяцев. Прежде безвизовый режим на этот же срок с правом платного продления в стране действовал до 31 июля.

Последние 15 лет Таиланд предоставляет россиянам 30-дневный безвизовый въезд в рамках межправительственного соглашения. Россия также открыла границы для граждан Таиланда.

Ранее 5-tv.ru писал, что в список самых популярных стран для отдыха у российских туристов попал Таиланд.