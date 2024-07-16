От туризма до космоса: в Чечне стартовал Кавказский инвестиционный форум

В нем принимают участие гости из более чем 50 стран.

Туристические проекты, развитие инфраструктуры и даже космические технологии в эти дни обсуждают в Грозном. В столице Чечни начал работу Кавказский инвестиционный форум.

В деловой программе запланировано проведение больше 60 мероприятий с участием четырех тысяч гостей из более чем 50 стран. Площадка стала местом переговоров и заключения деловых контрактов. О том, что ждет регион в ближайшем будущем, рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов. Все подробности — в его репортаже.

В Грозном в эти дни обсуждают финансы, бизнес-процессы, масштабные стройки, запуск круглогодичных курортов, развитие регионов Кавказа, перспективные инвестпроекты и даже освоение космоса.

На форуме представлен первый чеченский космический спутник. Это — прототип, функциональный аппарат уже на орбите. Оттуда он отправляет данные в Грозный. Сейчас в Чечне готовятся отправить в космос второй спутник.

Запуск планируют в конце этого года с космодрома Восточный на ракетоносителе «Союз». Для ученых из Чечни это станет важным событием.

«Это — спутник „Нохчо“, переводится, как „чеченец“. Можно сказать, что первый чеченец скоро окажется в космосе. У него есть несколько назначений, здесь установлена будет фото— и видеокамера, и мы сможем получать фотографии очень интересные», — рассказывает начальник отдела инвестиционного развития ЧГУ имени Кадырова Умар Дадашев.

Кавказский инвестиционный форум — это площадка, где одни выбирают проекты для инвестирования, другие строят планы по развитию и расширению бизнеса, третьи — разрабатывают и обсуждают масштабные проекты, такие как горнолыжные и морские курорты, строительство заводов и фабрик.

«Сегодня, на мой взгляд, Кавказ переживает действительно инвестиционный бум. Как вы знаете, в целях достижения национальных целей президент поставил задачу увеличить объем инвестиций в нашей стране к 2030 году на 60%. И могу сказать, что эта амбициозная задача выполняется опережающими темпами, выполняется именно на Северном Кавказе», — отмечает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Экспозиции северокавказских регионов и компаний — словно большие витрины. Демонстрируют инвестиционный и экономический потенциал, достижения и приоритетные проекты. Впервые регионы СКФО смогли привлечь инвестиции на сумму более триллиона рублей.

«Очень хорошо, что не только триллион, но и структура инвестиций меняется. Если раньше максимальная доля инвестиций была — государственные средства, то сегодня это сторонние, частные инвестиции, инвестиции банков», — говорит генеральный директор «Кавказ. РФ» Андрей Юшманов.

На форуме обсуждают и небывалый интерес туристов к Северному Кавказу. Бизнес и власть пытаются совместными усилиями создать инфраструктуру для путешественников. Дагестан на форуме подписал соглашение с инвестором, который построит на берегу моря пятизвездочный отель. Это лишь один из резидентов мегапроекта — Каспийский прибрежный кластер. Новый российский круглогодичный курорт только зарождается.

«15 миллиардов бюджетных инвестиций, предполагается 100 миллиардов частных инвестиций в целом в реализацию Каспийский прибрежный кластера», — рассказывает министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов.

В соседней Северной Осетии уже строится новый горнолыжный курорт «Мамисон».

«Уже этой зимой можно будет приехать и кататься. И это будет не одна-две трассы, это будет 17-18 километров трасс. То есть искушенные, опытные катальщики смогут приехать и действительно получить удовольствие и проникнуться вот этой всей историей. Потому что до этого там не было вообще ничего», — отмечает директор департамента развития особых экономических зон «Кавказ. РФ» Владислав Субботин.

Кавказский форум стал площадкой для обсуждения главных вопросов в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. Сегодня в регионах СКФО реализуются инвестиционные проекты на сумму один триллион 700 миллиардов рублей. Сумма только растет. Бизнес понимает — в регионе стало безопасно, стабильно, нет проблем с кадрами, и, главное, здесь можно заработать.