Красавица с Урала: что известно о русской девушке Джонни Деппа

Где произошло судьбоносное знакомство девушки с голливудским актером?

У Джонни Деппа новая любовь. «Главный пират Голливуда» был замечен в компании русской девушки. Ею оказалась 28-летняя Юлия Власова. Выросла она в Екатеринбурге, там же окончила школу, а после поступила в МГИМО.

Сейчас она живет в Праге, где открыла собственный салон красоты. Помимо этого, Юлия работает моделью, увлекается йогой и много путешествует. Журналисты узнали, что судьбоносное знакомство с голливудским актером произошло на концерте Деппа в Чехии пару лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Джонни Депп не собирается возвращаться в Голливуд. По словам актера, рынок фильмов там буквально перенасыщен легкими романтическими комедиями с участием двух известных артистов, на которые тратятся огромные деньги. Вот только местным режиссерам совсем неинтересно снимать что-то реальное и настоящее.