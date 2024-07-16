Красавица с Урала: что известно о русской девушке Джонни Деппа

Эфирная новость 220 0

Русская девушка Джонни Деппа оказалась родом из Екатеринбурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Björn Trotzki; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Где произошло судьбоносное знакомство девушки с голливудским актером?

У Джонни Деппа новая любовь. «Главный пират Голливуда» был замечен в компании русской девушки. Ею оказалась 28-летняя Юлия Власова. Выросла она в Екатеринбурге, там же окончила школу, а после поступила в МГИМО.

Сейчас она живет в Праге, где открыла собственный салон красоты. Помимо этого, Юлия работает моделью, увлекается йогой и много путешествует. Журналисты узнали, что судьбоносное знакомство с голливудским актером произошло на концерте Деппа в Чехии пару лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Джонни Депп не собирается возвращаться в Голливуд. По словам актера, рынок фильмов там буквально перенасыщен легкими романтическими комедиями с участием двух известных артистов, на которые тратятся огромные деньги. Вот только местным режиссерам совсем неинтересно снимать что-то реальное и настоящее.

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.28
0.47 96.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
Не здороваться, даже глаза не поднимать: коллеги Тимоти Шаламе рассказали о его токсичности
23:43
На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам
23:23
Лайфхак для дачников: как избавиться от ос на участке подручными средствами
23:03
Все готово: сдан последний участок трассы М-11
22:43
«Не нравится, когда выводят на чистую воду»: Захарова о реакции на слова Лаврова в ООН
22:23
Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Сейчас читают

Эксперт: «То, что Америка находится близко к гражданской войне, уже очевидно»
В России обсуждают введение полного запрета самокатов на улицах
Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака