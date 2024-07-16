Истощенная, но счастливая: последние фото звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти

Актриса ушла из жизни 13 июля после продолжительной борьбы с раком.

Звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти вышла на публику всего за месяц перед своей смертью и, как показалось заметившим ее папарацци, тогда она выглядела счастливой. Об этом пишет Daily Mail.

В тот день американская актриса посетила ресторан Kristy's, который находился на набережной в Малибу. Она была в сопровождении близких, среди которых был ее давний приятель Крис Кортаццо. Журналисты подметили просторную одежду Доэрти и теплый головной убор, а, главное, — ее искреннюю улыбку. Во время прогулки Кортаццо закинул руку за плечо актрисы и что-то ей рассказывал.

Шеннен Доэрти боролась с раком с 2015 года. Первый этап лечения оказался успешным, наступила ремиссия, но в 2023-м произошел рецидив. Актрисы не стало 13 июля. Она умерла в окружении близких людей в возрасте 53 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем просила перед смертью актриса Шеннон Доэрти.