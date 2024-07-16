Собянин сообщил о росте числа закупок на московском портале поставщиков

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Платформой пользуются больше 57 тысяч заказчиков из 40 регионов страны.

Собянин сообщил о росте числа закупок на московском портале поставщиков

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Объем закупок на столичном портале поставщиков в январе–июне превысил 55 миллиардов рублей. Это на 30% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, за первые шесть месяцев на портале провели более 310 тысяч закупок.

Собянин уточнил, что чаще всего в этом году приобретали медицинскую продукцию, бытовую технику, продукты питания, канцелярские изделия и бумагу, хозяйственные и строительные товары.

«Кроме столицы на ресурсе чаще всего закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — добавил мэр Москвы.

Он напомнил, что портал поставщиков, созданный в 2013 году, — площадка, где госзаказчики через закупки малого объема могут оперативно приобретать необходимые товары или услуги. Платформой пользуются больше 57 тысяч заказчиков из 40 регионов страны, а продукцию предлагают свыше 330 тысяч поставщиков и более 90% из них — представители малого и среднего бизнеса.

На сайте mos.ru отмечалось, что благодаря прозрачным и понятным механизмам работы столичного портала поставщиков предприниматели могут не только заключать контракты с заказчиками из своего региона, но и расширять географию бизнеса, обеспечивать надежный рынок сбыта продукции.

В электронном каталоге ресурса представлено больше 2,8 миллиона наименований товаров, работ и услуг.

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