Экоактивистка Евгения Чирикова* объявлена в федеральный розыск

СК возбудил против экоактивистки Чириковой* дело о фейках про армию России
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Она подозревается сразу по четырем статьям УК РФ.
Экоактивистку Евгению Чирикову* объявили в федеральный розыск. ГСУ Следственного комитета России возбудил в отношении нее уголовное дело за фейки о Вооруженных силах страны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.
«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 207.3 УК РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации“)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Чирикова опубликовала видео в сети, в котором имеется заведомо ложная информация о действиях армии России против мирного населения Украины. Ее противоправная деятельность выявлена и пресечена в ходе совместной работы московских следователей и оперативных служб.
Кроме того, Чирикова подозревается по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Содействие террористической деятельности». Экоактивистка объявлена в федеральный розыск, добавили в Следственном комитете.
В оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам колонии общего режима по делу за фейки о российской армии.
* — признана иноагентом в России
** — признан экстремистской организацией, запрещен в России
*** — признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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