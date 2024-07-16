Экоактивистка Евгения Чирикова* объявлена в федеральный розыск

|
Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

СК возбудил против экоактивистки Чириковой* дело о фейках про армию России

Экоактивистка Евгения Чирикова* объявлена в федеральный розыск

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Она подозревается сразу по четырем статьям УК РФ.

Экоактивистку Евгению Чирикову* объявили в федеральный розыск. ГСУ Следственного комитета России возбудил в отношении нее уголовное дело за фейки о Вооруженных силах страны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 207.3 УК РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации“)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Чирикова опубликовала видео в сети, в котором имеется заведомо ложная информация о действиях армии России против мирного населения Украины. Ее противоправная деятельность выявлена и пресечена в ходе совместной работы московских следователей и оперативных служб.

Кроме того, Чирикова подозревается по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Содействие террористической деятельности». Экоактивистка объявлена в федеральный розыск, добавили в Следственном комитете.

В оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам колонии общего режима по делу за фейки о российской армии.

* — признана иноагентом в России

** — признан экстремистской организацией, запрещен в России

*** — признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.28
0.47 96.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
Не здороваться, даже глаза не поднимать: коллеги Тимоти Шаламе рассказали о его токсичности
23:43
На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам
23:23
Лайфхак для дачников: как избавиться от ос на участке подручными средствами
23:03
Все готово: сдан последний участок трассы М-11
22:43
«Не нравится, когда выводят на чистую воду»: Захарова о реакции на слова Лаврова в ООН
22:23
Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Сейчас читают

Эксперт: «То, что Америка находится близко к гражданской войне, уже очевидно»
В России обсуждают введение полного запрета самокатов на улицах
Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака