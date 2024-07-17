«С огромным настроением»: Seville на кухне частый гость?

Певица считает, что путь к сердцу женщины тоже лежит через желудок.

Солистка группы Artik& Asti — Seville любит готовить, но делает это не часто. Мыслями о кулинарии она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио СуперДВИЖ».

«Не часто готовлю, но всегда с огромным настроением», — призналась певица.

Артистка в своих социальных сетях часто выкладывает видео, в которых она занята готовкой. По словам певицы, это необходимо делать для того, чтобы аудитория в ней видела не только исполнителя, но и человека.

«Мне кажется, что аудитории очень интересно знать не только, когда ты артист, не только с этой стороны, но и интересно вообще, наверное, подсматривать, что делаем мы», — рассказала Seville.

Однако на этом интересные мысли не заканчиваются! Артистка считает, что фраза о пути к сердцу мужчины через желудок также применима и к женщинам.

«Я вам скажу, что путь к женщине лежит тоже через желудок. Вот по крайней мере у меня это так», — тметила певица.

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