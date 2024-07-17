Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

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Евгения Романова
Евгения Романова 947 0

Бывшему чиновнику уже предъявлено обвинение, в том числе по восьми эпизодам получения взяток.

Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Правоохранители задержали бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (часть шестая статьи 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (часть третья статьи 30, часть четвертая статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Так, Кибовскому инкриминируют преступления по статьям о получении взятки в особо крупном размере, а также приготовлении к преступлению и покушении на него и мошенничестве.

Установлено, что экс-чиновник способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, при этом действуя в составе организованной группы. Общая сумма взяток предварительно оценивается в более 100 миллионов рублей.

Следствие ходатайствует об избрании Кибовскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Кибовский родился в Москве 15 ноября 1973 года. В 1995-м он окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), а в 2009-м — Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ).

Кибовский за свою карьеру трудился в Минкультуры (2001-2004), в Правительстве России (2006-2008), возглавлял Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (2008-2010).

В ноябре 2010 он стал работать в Правительстве Москвы. Сначала Кибовский занимал должность главы городского департамента культурного наследия, а с 2015-го по сентябрь 2023-го руководил городским департаментом культуры.

Александр Кибовский является действительным государственным советником России второго класса, заслуженным деятелем искусств РФ. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ректора БФУ имени Канта Александра Федорова задержали под Калининградом. По данным следствия, он подозревается в присвоении крупной суммы — более 18 миллионов рублей. Забрал ректор себе деньги путем начисления незаконных премий за «интенсивность труда» пятерым сотрудникам БФУ. Федоров действовал в сговоре с сообщницей. Суд арестовал его на два месяца.

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