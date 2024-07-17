Собянин: Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 13 0

Гостей мероприятия ждут мастер-классы и встречи с авторами.

Собянин: Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

С 4 по 8 сентября в столице пройдет 37-я Московская международная книжная ярмарка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Ежегодно в ней участвуют сотни издательств и книготорговых компаний из разных регионов России и других стран. В прошлом году офлайн- и онлайн-мероприятия посетили свыше 1,5 миллиона человек», — сообщил Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, в программу 37-й Московской международной книжной ярмарки включены презентации книг, встречи с авторами произведений, мастер-классы для юных гостей ярмарки, а также международные мероприятия для переводчиков художественной литературы.

Для дошкольников, школьников и студентов, а также сопровождающих их лиц вход на книжную ярмарку будет бесплатным.

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