Шумовка для омлета, огурцы для зеркала и заморозка крупы: ТОП хитростей, которые облегчат хозяйство

В хозяйстве есть множенство нюансов, которые могут упростить ведение быта. Многие задачи можно решить буквально за считанные минуты. О некоторых хитростях рассказывает 5-tv.ru.

Восстановить красивый вид сковородки помогут соль, сода и средство для мытья посуды

Со временем сковородка для жарки становится малоприятным зрелищем, так как не ней образуется толстый слой нагара. Однако с ним можно справиться с помощью подручных средств.

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Для этого необходимо насыпать на сковороду соль, соду и немного моющего средства для посуды. После этого сковородку необходимо накрыть влажным бумажным полотенцем и оставить на час. После этого сковородку будет достаточно промыть обычной водой с губкой.

Так любимая сковородке можно вернуть былой вид и продолжать творить в ней очередные кулинарные шедевры.

Шумовка сделает омлет более пышным

Омлет — один из самых популярных завтраков в мире, и не просто так. Это блюдо просто в приготовлении, сытно и содержит многие необходимые микроэлементы. Однако есть хитрость, как сделать его более вкусным.

Чтобы завтрак был еще более пышным и нежным, смесь можно залить на сковородку через шумовку. Так омлет сохранит во время приготовления легкую текстуру.

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Морозилка уничтожит чужков в крупах, купленных в магазине

Спустя некоторое время после покупки круп, в них можно обнаружить мучных жучков, что крайне неприятно. Чтобы предотвратить появление непрошенных насекомых в продукте, упаковку можно сразу положить в морозильную камеру.

Продержать упаковки в морозильной камере советуют несколько дней. Так в крупах погибнут личинки и яйца насекомых, что впоследствии предотвратит неприятности.

Минералка очистит столовые приборы

Яркие и чистые столовые приборы радуют глаз хозяйки и гостей. Чтобы вернуть сияние вилкам и ложкам после длительного периода использования, набор можно залить минеральной водой и оставить в контейнере на пару часов.

Содержащиеся в минералке углекислый газ и минералы способны размягчить некрасивый налет на приборах. После процедуры столовые приборы будет достаточно промыть простой водой и вытереть полотенцем.

Такая хитрость восстановит прежнюю красоту предметов и продлит их использование.

Если перед варкой промыть пельмени водой, то можно исбежать слипания и трещин

Многие хозяйки внимательно следить во время варки пельменей за тем, чтобы они не слипались и не трескались. Однако вместо непрерывного пребывания у плиты можно воспользоваться полезной хитростью

Чтобы этого избежать, продукт перед приготовлением можно промыть водой. Дело в том, что пельмени слипаются, а иногда еще и трескаются, во время варки из-за слоя муки на них. Если его снять водой, то неприятных последствий можно избежать.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Ложка лимонного сока сделает средство для мытья посуды более пенящимся

Иногда качество средства для мытья посуды оставляет желать лучшего. Одна из причин — гель плохо пенится, из-за чего он плохо отмывает с посуды жир и остатки пищи.

Если хочется дать уже приобретенному средству еще один шанс, то в него можно добавить одну столовую ложку лимонного сока. Так средство будет лучше пениться и, соответственно, лучше справляться со своей задачей.

Огурец предотвратить запотевание зеркала в ванной

Помутневшая зеркальная поверхность в ванной комнате после принятия душа выглядит крайне не эстетично. Кроме того, это еще и неудобно.

Чтобы этого избежать, хозяйкам советуют натереть зеркало свежим огурцом. После этого поверхность нужно насухо вытереть бумажным полотенцем.

Помимо того, что зеркала перестанут запотевать после данной процедуры, ванная наполнится приятным ароматом.

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Лимонный сок выведет пятно от кетчупа

Пятна могут сильно испортить внешний вид. Особенно тяжело выводятся следы от кетчупа с белой ткани. Однако с ними можно справиться, если дома есть лимон.

Для начала необходимо убрать при помощи влажной салфетки кетчуп, промыть место под пятном проточной водой. После этого нужно разделить пополам лимон, а ткань расправить в один слой и выжать сок на место загрязнения и оставить для воздействия примерно на десять минут. После этого постирать вещь в стиральной машинке обычным способом.

Соль и уксус уничтожат бактерии на губке для мытья посуды

Некоторые эксперты рекомендуют менять губки для мыться посуды каждую неделю. Однако это может быть не очень экологично и экономично.

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Чтобы продлить срок использования губки, ее необходимо качественно продезинфицировать. Для этого понадобится соль и уксус. Губку необходимо поместить в такой раствор примерно на 20 минут. Так на ней уничтожаются многие опасные микроорганизмы, пропадают неприятные запахи. Проводить процедуру можно раз в несколько дней.

Хлебный мякиш уберет жирные пятна с обоев

Жирные пятна на обоях, особенно на кухне, явление отнюдь не редкое. Если вовремя обнаружить след от жирных пальцев на поверхности, их можно вывести. В этом поможет хлебный мякиш.

Данный продукт сможет впитать жир. Для этого необходимо на несколько минут прижать хлеб к месту загрязнения. В таком случае пятно станет либо менее заметным, либо исчезнет полностью.

www.globallookpress.com / Fabian Sommer

Крем для депиляции поможет вытащить волосы из слива в ванной

Застрявшие волосы в сливе — малоприятное зрелище. Кроме того, еще и довольно трудно устранимое. Однако есть возможность сделать процесс более легким.

Волосы из слива будет легче вытащить, если их предварительно размягчить. В этом поможет крем или пена для депиляции. Волосы под воздействием средства станут более «податливыми».

Отрывать чайный пакетик сбоку, чтобы открыть его с первого раза

Иногда резкое движение при открытии чайного пакетика вызывает трудности — упаковка неверно разрывается, и извлечь содержимое очень сложно. Чтобы этого избежать, можно попробовать надорвать его сбоку, а не сверху, как многие привыкли.

Так надрыв будет идти прямо и не доставит хлопот.

Гель или пена для бритья очистят поверхность раковины

Очистить раковину от грязи без использования агрессивных химических средств вполне реально. Для этого необходимо нанести на нее пену для бритья, распределить ее и оставить для воздействия на несколько минут.

После раковину будет достаточно промыть водой и протереть. Помимо чистоты, пространство наполнится еще и приятным ароматом.

www.globallookpress.com / Chris Robbins

Стакан воды в микроволновке продлит мягкость мучных изделий

Продлить мягкость хлебобулочных изделий можно, если при их разогреве в микроволновой печи поставить стакан воды. Так продукт не потеряет вкусовых качеств, а благодаря жидкости влага равномерно распределится. Будет достаточно 200 миллилитров воды.

Подсушенный продукт необходимо отправить в микроволновку на полминуты на среднюю мощность. После этого можно вновь наслаждаться мягким хлебом.

Плойка для волос заменит утюг

Если дома сломался утюг в самый ответственный момент, то спасти ситуацию сможет утюжок для волос. Предмет прогладит труднодоступные места, такие как воротник или манжеты.

Кроме того, с помощью утюжка для волос можно еще и восстановить «стрелки» на брюках. Такая хитрость может спасти также в поездке, если под рукой вдруг не окажется бытового утюга.

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