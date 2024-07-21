В Киеве начали задерживать мужчин за необновленные данные воинского учета

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

«Страна.ua»: в Киеве начали задерживать за необновленные данные воинского учета

В Киеве начали задерживать мужчин за необновленные данные воинского учета

Фото: www.globallookpress.com / MOI of Ukraine

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С 17 июля на Украине действуют новые правила пребывания на улице для военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

В Киеве начали задерживать военнообязанных мужчин, не обновивших данные воинского учета. Об этом сообщает «Страна.ua».

На опубликованных изданием кадрах видно, как трое украинских правоохранителей останавливают на улице мужчину и пытаются увести с собой. Окружающие при этом заступаются за военнообязанного.

Видео сопровождается комментарием о том, что полиция в Киеве начала задерживать на улицах тех, кто не обновил данные воинского учета.

С 17 июля на Украине изменились правила пребывания на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, теперь украинцам при выходе на улицу нужно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию патруля.

Тем, кто не обновил данные воинского учета, грозят штрафы до 25 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей). Выписывать их хоть каждый день имеют право сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК).

Если сумма штрафов превысила 160 тысяч гривен (свыше 300 тысяч рублей), военнообязанного объявят в розыск, арестуют счета и заблокируют водительские права. Также могут лишить имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в дальнейшем снижении мобилизационного возраста на Украине.

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