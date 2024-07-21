«Змею пригрели на груди»: в Госдуме обвинили Зеленского в шантаже Венгрии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 179 0

Депутат Шеремет: Зеленский перешел к политике шантажа в отношении Венгрии

«Змею пригрели на груди»: в Госдуме обвинили Зеленского в шантаже Венгрии

Фото: www.globallookpress.com / Fred Duval

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Действия украинских властей должны стать показательными для других стран, которые отказываются плясать под дудку Владимира Зеленского, отметил депутат Михаил Шеремет.

Перекрыв Венгрии поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», киевская власть показала — она перешла к политике шантажа и давления. Такое мнение в интервью с РИА Новости высказал депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Режим Зеленского перешел по отношению к Венгрии к политике шантажа и давления», — отметил политик.

Такие действия, как добавил Шеремет, должны показать другим европейским странам, что будет в случае отказа танцевать под дудку президента* Украины Владимира Зеленского.

«Они сразу же получат подлый удар ножом в спину. Какую змею в виде режима Зеленского они пригрели у себя на груди», — сказал Шеремет.

К слову, РФ является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны, остающейся нашим партнером. Почти 60 миллионов баррелей нефти и восемь с половиной миллиардов кубометров газа, такие цифры привели в Будапеште.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и еще одна европейская страна — Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем Владимир Зеленский обвинил кандидата в президенты США Дональда Трампа.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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