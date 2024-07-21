«Иду подбирать объедки»: сын Мадонны пожаловался на бедную жизнь

Молодой человек поделился трудностями, с которыми ему пришлось столкнуться после взросления.

Приемный сын знаменитой певицы Мадонны Дэвид Чикконе-Ричи не может позволить себе купить еду. Молодой человек решил выйти из-под опеки богатой матери и начать жить самостоятельно. Об этом пишет британская газета The Sun.

Всего у исполнительницы шестеро детей — двое родных и четверо приемных. Дэвида она усыновила в младенчестве в 2005 году вместе с легендарным режиссером Гаем Ричи. Поклонники артистки нередко замечали, что мальчик невероятно похож на свою мать: такой же яркий и экстравагантный, он с головой погружен в творчество.

Чикконе-Ричи часто выступал у популярной мамы на больших концертах, не единожды дефилировал по подиуму и появлялся на различных светских вечерах в удивительных образах. Однако приемный сын певицы решил начать жить самостоятельно — от фамилии родителей, как многие другие «звездные» дети, он отказаться не готов, но все же решил сепарироваться.

Теперь юноша проживает в Бронксе в Нью-Йорке. Он снимает квартиру вместе со своей девушкой, преподает онлайн-уроки гитары и всеми силами старается заработать себе на жизнь. Так, накануне молодой поделился, что не может позволить себе в лишний раз поесть, поэтому ему иногда приходится проводить «ревизию» мусорки.

«Приятно понимать, что сейчас девять часов вечера, я голоден и понимаю, что у меня недостаточно денег, чтобы поесть, поэтому иду подбирать объедки. Приятно быть молодым», — сказал Дэвид.

Он подчеркнул, что ему нравится путь, который он выбрал. Несмотря на то, что состояние драгоценного сына Мадонны доходит до миллиардов, Банда готов трудиться самостоятельно. Поклонники поддержали оптимистичного юношу, с готовностью принимающего все трудности.

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