Двухколесный друг: как поездка на работу на велосипеде снижает риск смерти

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 23 0

Поездка до офиса на велосипеде снижает риск ранней смерти на 47%

Двухколесный друг: как поездка на работу на велосипеде снижает риск смерти

Фото: 5-tv.ru

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Многие утром опаздывают, однако небольшое «замедление» может спасти жизнь.

Небольшая активность по пути на работу в виде поездки на велосипеде может снизить риск ранней смерти на 47%. К такому выводу пришли ученые из Шотландии, изучив медицинские данные более 82 тысяч жителей Великобритании. Исследование опубликовано в журнале BMJ Public Health.

Как подчеркивают специалисты, катание на велосипеде является одним из самых практичных и эффективных видов физических активностей. Эксперты провели долгосрочную работу, проанализировав показатели респондентов в возрасте от 16 до 74 лет — за поездками» наблюдали в течение 18 лет.

Отмечается, что около 53 тысяч человек из «неактивной» группы — тех, кто предпочитал добираться на общественном транспорте или автомобиле — хотя бы раз ложились в больницу. За время исследования умерло больше 4276 участников, причем половина ушла из жизни из-за онкологии.

Подсчитав все результаты, ученые пришли к выводу, что езда на велосипеде коррелировала со снижением риска смерти на 47%. Кроме того, у «активной» группы не был так велик риск возникновения психических расстройств.

Чтобы полезно добираться на работу, стоит какую-то часть маршрута проходить пешком или отдавать предпочтение не большому транспорту, а педалям велосипеда. Способ такой активной поездки также снижает вероятность госпитализации по любой причине на 11% и уменьшает возможность назначения лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 10%.

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