Лечат или калечат? Что на самом деле происходит с телом на коврике с шипами

Аппликатор Кузнецова может временно уменьшать мышечную боль

Коврики с шипами, аппликаторы, массажные мячи и даже доски с настоящими гвоздями давно стали популярными способами расслабиться после тяжелого дня.

Одни используют их при боли в спине и мышечном напряжении, другие уверяют, что после нескольких минут на «колючках» улучшается сон, появляется энергия и даже проходит головная боль.

Но что в этом действительно может работать, а что относится скорее к популярным оздоровительным практикам? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что происходит с организмом, когда мы ложимся на шипы

Аппликатор Кузнецова воздействует на кожу множеством небольших выступов. Они оказывают механическое давление на нервные окончания, из-за чего возникает характерное покалывание, а затем ощущение тепла.

Сильная стимуляция кожи может менять восприятие боли. Именно поэтому после использования аппликатора человек иногда действительно чувствует, что спина или мышцы стали расслабленнее.

Похожий принцип используется и в акупрессуре — методе, при котором на определенные участки тела воздействуют давлением. Исследования показывают, что акупрессура может уменьшать некоторые виды боли.

В одном систематическом обзоре шести исследований с участием 468 человек у пациентов с хронической болью в пояснице отмечалось снижение боли и улучшение сна. При этом речь шла именно об акупрессуре, а не об аппликаторе Кузнецова.

Более крупный метаанализ 23 рандомизированных исследований с участием 2400 человек также обнаружил потенциальную пользу акупрессуры при боли в пояснице.

Может ли аппликатор убрать боль в спине

Иногда — временно облегчить ее действительно может. Но важно понимать разницу между снижением ощущения боли и устранением ее причины.

Если мышцы перенапряжены после долгого сидения или непривычной физической нагрузки, дополнительная стимуляция кожи может восприниматься приятно и помогать расслабиться. Однако при грыже, воспалительном заболевании, травме или другой причине хронической боли коврик не устраняет сам источник проблемы.

Поэтому использовать аппликатор можно как дополнительный способ расслабления, но не как замену диагностике и лечению.

А помогает ли стояние на гвоздях

С гвоздестоянием ситуация сложнее. Человек становится босыми ногами на поверхность с большим количеством металлических острых элементов. Давление распределяется между множеством точек, поэтому при правильной технике кожа может не повреждаться.

Сторонники практики связывают ее с расслаблением, снижением стресса и необычными ощущениями. Однако убедительных клинических доказательств того, что стояние на гвоздях лечит заболевания, улучшает работу внутренних органов или «перезапускает» организм, нет.

Почему после «колючек» становится легче

Ощущение облегчения при этом может быть вполне реальным.

Организм получает сильный поток сенсорных сигналов от кожи. На их фоне восприятие других ощущений, в том числе боли или мышечного дискомфорта, может временно измениться.

Кроме того, сама процедура заставляет человека остановиться, расслабиться и сосредоточиться на ощущениях тела. Для некоторых людей это становится своеобразным ритуалом отдыха.

Поэтому после аппликатора можно почувствовать тепло, расслабление или уменьшение неприятных ощущений.

Можно ли использовать аппликатор каждый день

Если процедура не вызывает боли, повреждения кожи или других неприятных реакций, некоторые люди используют аппликатор регулярно.

Однако увеличивать продолжительность сеанса только ради более сильного эффекта не стоит. Более интенсивное воздействие не означает более эффективное.

Особенно осторожно следует относиться к процедуре людям, у которых снижена чувствительность кожи. Если человек плохо ощущает боль, он может не заметить повреждения.

Также не стоит использовать колючие приспособления на участках с ранами, раздражением, воспалением или другими повреждениями кожи.

Кому лучше отказаться от экспериментов

С осторожностью к подобным практикам стоит относиться людям с нарушениями чувствительности, проблемами с кровообращением и заболеваниями кожи. Не стоит воздействовать шипами на свежие раны, ожоги или участки с выраженным воспалением.

Отдельная проблема — попытки лечить таким способом серьезную боль.

Если спина болит постоянно, неприятные ощущения становятся сильнее, появляются онемение, слабость в конечностях или другие необычные симптомы, экспериментировать с домашними методами вместо обращения к врачу не стоит.

Так есть ли от аппликатора польза?

Потенциальная польза есть, но она значительно скромнее, чем обещают некоторые поклонники «колючек».

Акупрессура в исследованиях демонстрирует способность уменьшать некоторые виды боли, в том числе хроническую боль в пояснице.

Массажный коврик можно рассматривать как дополнительное средство для расслабления и субъективного облегчения дискомфорта. А вот гвоздестояние и другие экстремальные варианты воздействия не стоит воспринимать как медицинскую процедуру.

Главное правило здесь простое: если после «колючек» вам приятно и легче — это может быть способом расслабиться. Если вы рассчитываете с их помощью вылечить заболевание, то чуда ожидать не стоит.

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