«Интуиция подскажет»: Паршута высказалась о «красных флагах» в отношениях

Какие качества певица больше всего ценит в мужчинах?

Певица Юлия Паршута высказалась по поводу «красных флагов» в отношениях с мужчиной. По мнению знаменитости, зачастую определить их помогает женское сердце. Об этом она рассказала 5-tv.ru на Международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

Однако Юлия добавила, что девушки иногда игнорируют свою интуицию и те самые «тревожные звоночки».

«Самый яркий „красный флаг“ можно услышать внутри себя. Потому что, если что-то происходит не так, то женское сердце и интуиция тебе подскажет. Вопрос в том, послушаешь ли ты?» — отметила она.

Знаменитость также рассказала, какие качества больше всего ценит в мужчинах. Она отметила, что избранник должен быть верным, порядочным, заботливым и добросердечным.

К слову, недавно Юлия Паршута призналась в том, что ее сердце вновь свободно. Однако Паршута подчеркнула, что оно остается заполнено любовью к миру и жизни в целом. Кроме того, она уже готова к новым отношениям и хочет влюбиться снова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Паршута вспомнила, как потеряла голос на музыкальном шоу.