«Мы очень разные»: Григорьев-Апполонов раскрыл, как относится к Андрееву

Долгие года, проведенные вместе, оставили у артистов теплые воспоминания. Почему два товарища практически не общаются вне сцены?

Знаменитый певец Андрей Григорьев-Апполонов раскрыл, что отдалился от своего друга и коллеги Кирилла Андреева из «Иванушек International». Два товарища долгое время выступали вместе и были не разлей вода, однако сейчас артист осознал, что они очень непохожи. Мыслями исполнитель поделился с Moslenta.

Коллектив «Иванушки International» приобрел всенародную известность после выхода в свет композиции «Тучи». Море поклонников, слава и предложения о сотрудничестве мигом закружили группу. Конечно, начались концертные туры и бесконечные выступления.

Вместе с солистами «Иванушек» Григорьев-Апполонов проводил невероятное количество времени — молодые люди зажигали на концертах и веселились после. Однако спустя года яркие вечеринки и посиделки заменили семьи.

Кроме того, изменился и Кирилл Андреев. Артист в 30 лет попал в страшную аварию, которая чуть не лишила его жизни. После судьбоносного случая он перестал употреблять алкоголь, избавился от всех вредных привычек и больше стал находиться дома. У Григорьева-Апполонова же еще хватает «запала» на увеселительные мероприятия.

За пределами сцены певцы почти перестали общаться. Безусловно, они до сих пор приходятся друг другу очень близкими, однако солист не представляет, как такие разные люди могли столько лет уживаться рядом.

«Мы очень разные люди. Даже не отдыхаем вместе. Хотя когда едем на гастроли и меня куда-то приглашают, то я Кирилла всегда беру с собой. Нам хватает исключительно концертной деятельности», — признался Андрей.

Кирилла Андреева исполнитель считает своим напарником, без которого невозможно пойти «на задание».

«Недавно я размышлял, кем мы друг другу приходимся. Просто коллегами? Друзьями? Братьями? Пришел к выводу, что мы с ним напарники. Вот как у полицейских бывает, что друг без друга они на задания не ходят. И мы с Кириллом — так же», — уверен Григорьев-Апполонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей.