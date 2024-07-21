Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» армии РФ нанесли групповой ракетный удар по двум эшелонам с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчетами <…> „Искандер-М“ нанесен групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково», — говорится в сообщении.

В результате ударов войска РФ ликвидировали до 240 украинских боевиков. Вместе с тем они уничтожили 60 единиц военной техники противника, включая 15 бронеавтомобилей MaxxPro (США), десять боевых бронированных машин Senator (Канада), семь бронетранспортеров, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Еще удалось уничтожить 20 единиц грузовой автотехники и две боевые разведывательные машины ВСУ. Контролировались результаты огневого поражения с применением дрона «Орлан-10», добавили в Минобороны России.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные перехватили переговоры боевиков ВСУ. В том числе они обсуждали обстрел по мирным жителям Красногоровки в ДНР.