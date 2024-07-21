«Бабульки подходят — минусуйте»: военные перехватили переговоры боевиков ВСУ
Штурмовики выявили, как ВСУ обсуждают стрельбу по жителям Красногоровки в ДНР
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Расшифровку предоставило Минобороны России.
Штурмовики пятой отдельной мотострелковой бригады армии России при радиоперехвате переговоров подразделений Вооруженных сил Украины узнали, как боевики обсуждают обстрел по мирным жителям Красногоровки в ДНР. Текстовую расшифровку предоставило Минобороны РФ.
Указывается, что ВСУ свободно разговаривают о целенаправленном огне по мирным жителям Красногоровки. В расшифровке приводится диалог трех боевиков. Сначала двое из них, предположительно, с позывными «Абрикос» и «Бизон» обсуждали прилет по одной из позиций. После этого первый указанный боевик вызвал сослуживца «Терена». Тот рассказал, что видел, как «пошли две бабули».
«Значит, слушай, „Терен“. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» — Сказал ему боевик «Абрикос».
«Терен» сказал, что принял и добавил: гражданские уже далеко прошли. Затем «Абрикос» и «Бизон», предположительно, продолжили обсуждать последствия атаки.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что под Белгородом после ударов ВСУ нашли более 100 взрывоопасных предметов. Подобные предметы ни в коем случае не стоит поднимать, предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В случае обнаружения нужно обратиться в экстренные службы.
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