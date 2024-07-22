«Сбросят еще одну бомбу»: что известно о хитром плане принца Гарри и Меган Маркл

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 403 0

Принц Гарри и Меган Маркл продолжат зарабатывать на подробностях жизни королевск

«Сбросят еще одну бомбу»: что известно о хитром плане принца Гарри и Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christopher Neundorf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственники Карла III придумали новый способ заработать денег.

В королевской семье Великобритании напуганы отсутствием новостей со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Они уверены — это затишье перед бурей. И речь может идти о публикации новых подробностей о жизни родственников.

Королевский эксперт Том Бауэр рассказал для RadarOnline.com, что герцоги Сассекские привыкли жить в королевской роскоши, но деньги у них последнее время получается зарабатывать только скандалами. Годом ранее «Запасной» опубликовал свою наделавшую шума автобиографию, а сейчас и Меган пишет свою.

«Всякий раз, когда им нужны деньги, всякий раз, когда им нужна реклама, чтобы поддержать свою репутацию, они сбросят еще одну бомбу. Мы все еще ждем собственной автобиографии Меган, которую, я уверен, она пишет, она хороший писатель, и она будет полна сарказма и лжи», — прокомментировал Бауэр.

Отмечается, что жалеть борющихся с онкологией короля Карла III и принцессу Кет Миддлтон заокеанские родственники точно не будут. Им куда важнее спасти собственные шкуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл раскрыла свою «неженственную» привычку.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
88.02
0.14 96.04
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
«Источник разнообразен»: из-за каких тяжелых недугов может болеть голова
11:09
Два человека погибли в квест-комнате в Махачкале во время пожара
11:03
Самый холодный день июля: погода в Москве резко изменилась после жары
10:52
В столице Приморья стартовал театральный фестиваль «Место силы — Владивосток»
10:34
Двойной удар: кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки
10:17
Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
«Грады» уничтожили вражескую БМП Маrdеr с десантом. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака