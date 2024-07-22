«Намного быстрее, чем думают»: Вучич о подготовке Запада к конфликту с Россией

Сербский президент объяснил, могут ли действительно западные страны допустить такой сценарий.

Запад готовится к вооруженному конфликту с Россией быстрее, чем все полагают. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

Глава Сербии напомнил, что раньше ряд западных стран выступал за раздел российских территорий, однако, по его словам, на деле никто на подобный шаг решиться не сможет.

«Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут (Прим.ред. — западные страны нападать на РФ). Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть», — считает Вучич.

При этом президент Сербии уверен, что ожидать победы Запада над Россией не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе.