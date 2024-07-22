В вечном трауре: какой была целительница Джуна в обычной жизни

Как она общалась со своим окружением?

Легендарной советской и российской целительнице Евгении Давиташвили, известной как Джуна, 22 июля могло бы исполниться 75 лет. Какой она была, в беседе с изданием NEWS.ru рассказал писатель и шаман Карагай, друживший с ней на протяжении почти 15 лет.

Две личности Джуны

По словам Карагая, Джуна производила впечатление маленькой и очень хрупкой женщины. Она всегда была облачена в черное, ведь держала траур по трагически ушедшему из жизни в 2001 году сыну Вахо.

Вообще смерть единственного ребенка будто разделила жизнь Джуины на «до» и «после».

«Были как будто две Джуны. „До“ смерти сына — одна, „после“ — совершенно другой человек», — считает писатель.

Сейчас он признается: состояние Джуны было похоже на клиническую депрессию или стресс. Однако она не хотела видеть это, отказываясь помогать сама себе.

«Уникальные руки» Джуны

Карагай вспоминает, что дом целительницы был обставлен ее знаменитыми «аппаратами», которые, по словам самой хозяйки, были разработаны учеными специально для повторения эффекта ее «уникальных рук».

Сам Карагай, правда, отмечает, что никакого эффекта от этих аппаратов не чувствовал вообще. Однако многочисленные клиенты целительницы рассказывали о них чуть ли ни волшебные истории.

«Мне кажется, я понял главное: Джуна стала заложницей своего образа великой целительницы, инопланетного гостя и „сверхразума“. Она была не в состоянии из него выйти, хотя ужасно от него устала», — говорит шаман.

Характер Джуны

По мнению Карагая, назвать характер целительницы мягким никак нельзя. Например, она могла назвать его «сынок», но спокойной отвесить ему подзатыльник или даже кинуть пепельницу.

Тех, кто возмущался таким поведением Джуны, она долго рядом с собой не держала. А по ночам вместе с самыми преданными людьми из своего окружения смотрела индийское кино. От просмотра нельзя было отказаться, а заканчивались они лишь к полудню, когда Джуна, наконец, засыпала.

Смерть целительницы Карагай называет следствием совокупности ее взрывного характера, малоподвижного образа жизни и запущенных проблем со здоровьем, таких как бессонница и депрессия. Джуна не оставила завещания. Ее тело погребено на Ваганьковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто на самом деле довел Децла до смерти.