«Такое предательство»: Глюк'oZа объяснила свое странное поведение на концерте

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 4 564 0

Глюк'oZа вела себя неадекватно на концерте в Красноярске из-за антидепрессантов

«Такое предательство»: Глюк'oZа объяснила свое странное поведение на концерте

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Певица раскрыла причину своего неадекватного состояния и извинилась перед поклонниками.

После волны негодования, которое обрушилось на певицу Глюк'oZу из-за ее непристойного поведения на концерте в Красноярске, артистка наконец решила высказаться. В своем блоге она призналась, что этот месяц был для нее тяжелым из-за смерти бабушки Лидии, поэтому на сцену она вышла под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного.

«Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера (Максима Фадеева — Прим.ред.) <…> Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться», — сообщила звезда.

Глюк'oZа отметила, что у нее пропал сон и начались сильнейшие панические атаки, поэтому она была вынуждена обратиться за помощью к врачу. Ей прописали снотворное и антидепрессанты, которые она принимала впервые в жизни и не осознавала, как они на нее подействуют.

«Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас. Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии», — призналась артистка.

На скандальном концерте в Красноярске Глюк'oZа еле разговаривала и трогала себя между ног. Странное поведение шокировало детей и взрослых, которые находились на выступлении. Критика на Наталью Чистякову-Ионову обрушилась и от представителей шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что зрительница концерта Глюк'oZы рассказала новые подробности.

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