«Даже по глазам было видно»: зрительница концерта Глюк'oZы рассказала новые подробности

Женщина пришла с маленькой дочкой в хорошем настроении, а уводила ребенка в «ошалении».

Певица Глюк'oZа (Наталья Чистякова-Ионова) изначально во время скандального выступления в Красноярске появилась в темных очках, но потом сняла их. Жительница города рассказала 5-tv.ru, как артистка трансформировалась на глазах у зрителей, среди которых были и дети.

«На концерт мы пришли с подругой, она со своим ребенком (девять лет) и я тоже с девочкой (девять лет). Целенаправленно приехали на концерт, потому что День металлурга в городе в Красноярске всегда отмечается с размахом. Очень много было посетителей на острове Татышев, где проходили мероприятия», — вспоминает Елена.

Певица появилась на сцене в девять часов в темных очках, что-то вроде очков-шлема, пояснила женщина. Первая песня уже началась со странностей, хотя изначально все было нормально.

«Сначала нормально было, а потом она один раз потянула руку между ног, второй раз туда там давай к себе прикасаться. То есть я не поняла, думала, что просто она там интуитивно или еще как-то (поправляет — Прим. ред.)», — сказала жительница Красноярска.

Закончилась песня, тогда она сняла свои очки, и женщина поняла, что ей не показалось странное состояние Глюк'oZы. Причем она указала, что зрители аплодировали певице.

«Даже по глазам было видно, что что-то с ней не то. А когда начала в микрофон говорить, всем желала любви, любви и еще раз любви маленько таким заторможенным голосом, растянутым», — отметила женщина.

Вторая песня звезды сопровождалась тем, что правая рука Глюк'oZы даже не покидала место между ног, возмущенно указала жительница Красноярска. В этот момент зрители были в крайнем недоумении.

«Посетители, которые были рядом, друг на друга смотрели — все в недоумении. Все просто были в шоке», — указала женщина, пришедшая на концерт вместе с дочкой.

Женщина подчеркнула, что дети были шокированы увиденным, уже на третьей песни они вместе покинули скандальный концерт. Она отметила, что ощущения после были «мерзопакостными».

«Мы оттуда ушли и в полном недоумении, ошалении, а вот когда она дальше выступала, то есть видно, что уже у нее микрофон, то есть она даже не старалась петь под фонограмму — микрофон у нее как попало шел», — заключила жительница Красноярска.

Причем на следующий день дочь подошла к маме. Девочка сказала, что до сих пор в шоке и никогда не забудет этот концерт.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Максим Фадеев может через суд лишить певицу Глюк’oZу (Наталью Чистякову-Ионову) сценического псевдонима и возможности исполнять его песни.