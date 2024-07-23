Бесконтрольное употребление: чем опасно частое питье минеральной воды

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 58 0

Терапевт Лепилова: бесконтрольное питье минеральной воды повышает давление

Бесконтрольное употребление: чем опасно частое питье минеральной воды

Фото: www.globallookpress.com / Foto: Sabine Brose/Sorge, via ww

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Оказывается, в ней совершенно нет лечебных свойств.

Частое питье минеральной воды может насести вред организму из-за содержания минералов в ней. Об этом сообщила врач-терапевт Полина Лепилова в беседе с изданием URA.RU.

«Самостоятельный прием минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что может быть вредным для организма», — отметила эксперт.

По ее словам, перед употреблением такой воды следует проконсультироваться со специалистом, чтобы он смог подобрать подходящий состав и частоту приема с учетом особенностей организма.

Это поможет избежать таких негативных реакций, как повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, расстройство желудка, а также отеков и образования камней в почках.

Липилова подчеркнула, что минеральная вода не обладает лечебными свойствами. Она восполняет недостаток микроэлементов, что оказывает профилактическое действие на организм человека.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вода из-под крана, кипяченная и бутилированная — почти одинаковые.

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