«Бред малого размаха»: какие психические заболевания появляются после 45 лет

Оказывается, люди в этом возрасте больше подвержены ментальным расстройствам.

После 45 лет у человека могут появиться или обостриться такие психические заболевания как шизофрения, биполярное и шизоаффективное расстройства. Об этом сообщил врач-психиатр Руслан Воробьев в беседе с изданием Газета.ру.

«Также в этот период может манифестировать бредовое расстройство, характеризующееся развитием бреда, который в некоторых случаях приобретает хронический характер», — объяснил психиатр.

По его словам, зачастую в таком возрасте у людей возникает страх отравления, кражи, преследования или «бред малого размаха», который касается бытовых вещей.

Кроме того, нередки случаи появления ипохондрического бреда, который по больше части связан с жизненными обстоятельствами, а также галлюцинации. Такое состояние человека сопровождается различными симптомами депрессии, например, подавленным настроением или тревогой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что десятиминутные прогулки на природе ослабляют симптомы депрессии и тревоги, а также повышают настроение и качество жизни.