«Бред малого размаха»: какие психические заболевания появляются после 45 лет

Психиатр Воробьев: после 45 лет может манифестировать шизофрения
Фото: www.globallookpress.com / ©
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Оказывается, люди в этом возрасте больше подвержены ментальным расстройствам.
После 45 лет у человека могут появиться или обостриться такие психические заболевания как шизофрения, биполярное и шизоаффективное расстройства. Об этом сообщил врач-психиатр Руслан Воробьев в беседе с изданием Газета.ру.
«Также в этот период может манифестировать бредовое расстройство, характеризующееся развитием бреда, который в некоторых случаях приобретает хронический характер», — объяснил психиатр.
По его словам, зачастую в таком возрасте у людей возникает страх отравления, кражи, преследования или «бред малого размаха», который касается бытовых вещей.
Кроме того, нередки случаи появления ипохондрического бреда, который по больше части связан с жизненными обстоятельствами, а также галлюцинации. Такое состояние человека сопровождается различными симптомами депрессии, например, подавленным настроением или тревогой.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что десятиминутные прогулки на природе ослабляют симптомы депрессии и тревоги, а также повышают настроение и качество жизни.
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