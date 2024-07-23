«Бред малого размаха»: какие психические заболевания появляются после 45 лет

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 60 0

Психиатр Воробьев: после 45 лет может манифестировать шизофрения

«Бред малого размаха»: какие психические заболевания появляются после 45 лет

Фото: www.globallookpress.com / ©

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Оказывается, люди в этом возрасте больше подвержены ментальным расстройствам.

После 45 лет у человека могут появиться или обостриться такие психические заболевания как шизофрения, биполярное и шизоаффективное расстройства. Об этом сообщил врач-психиатр Руслан Воробьев в беседе с изданием Газета.ру.

«Также в этот период может манифестировать бредовое расстройство, характеризующееся развитием бреда, который в некоторых случаях приобретает хронический характер», — объяснил психиатр.

По его словам, зачастую в таком возрасте у людей возникает страх отравления, кражи, преследования или «бред малого размаха», который касается бытовых вещей.

Кроме того, нередки случаи появления ипохондрического бреда, который по больше части связан с жизненными обстоятельствами, а также галлюцинации. Такое состояние человека сопровождается различными симптомами депрессии, например, подавленным настроением или тревогой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что десятиминутные прогулки на природе ослабляют симптомы депрессии и тревоги, а также повышают настроение и качество жизни.

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