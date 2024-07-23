Суд назначил Марии Певчих* штраф за нарушение правил деятельности иноагента

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 43 0

Суд назначил Певчих* штраф 30 тысяч за нарушение правил деятельности иноагента

Суд назначил Марии Певчих* штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: Instagram*** / maria_pevchikh

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Журналистка является соратником скандального политического блогера.

Журналистке и главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Марии Певчих* назначили административный штраф за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Зеленоградского районного суда Москвы.

Суд постановил взыскать с журналистки административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Сообщается, что дело рассматривалось при отсутствии Министерства юстиций.

Отмечается, что журналистка не предоставили в установленные законом сроки отчет о своей деятельности в Министерство юстиции. Речь о том, что включенные в реестр иноагентов лица обязаны его предоставлять каждые шесть месяцев.

Ранее в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК Леонид Волков****. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что Басманный суд Москвы заочно арестовал и Марию Певчих в январе этого года.

* — признана в РФ иноагентом

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

*** — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

**** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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