Защита рубежей: в России возобновили набор срочников в пограничные войска

Программа обучения у новобранцев включает не только физическую, но и огневую подготовку.

В органах Федеральной службы безопасности сейчас сотни призывников готовятся к принятию присяги. Это первый за 16 лет набор срочников в пограничные войска. Им придется освоить новую технику и осилить курс молодого бойца в особых условиях. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин увидел, как готовят защитников Родины.

Программа обучения у новобранцев включает огневую подготовку. В аудитории призывники учатся собирать и разбирать оружие, изучают учебные гранаты.

Занятия у призывников в петербургском центре с утра и до вечера. Курс молодого бойца — три месяца. Готовить новобранцев начали спустя 16 лет. Все это время попасть на службу в погранвойска можно было только, заключив контракт.

«Все военнослужащие прибыли у нас из города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Псковской, Нижегородской, Тульской и Курской областей. После приведения к военной присяге, а также после прохождения курса подготовки здесь, после трех месяцев, они убудут у нас в подразделения, непосредственно осуществляющие пограничную деятельность по Ленинградской области, а также в пограничное управление по Республике Карелия», — говорит начальник учебного центра Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В учебный центр в Чеченской республике прибыли более 100 человек. Их готовят ко всему, что может произойти на границе: попыткам проникновения или провоза контрабанды. Опытный инструктор показывает, как выследить нарушителя по следам на земле.

Руслан из Ростовской области пошел по стопам отца — через три месяца будет защищать южные рубежи страны.

«В принципе, все, как и ожидал. Как нам говорили. Мы приехали, прекрасно кормят здесь, очень хорошее отношение к людям», — говорит военнослужащий войсковой части 2132 Пограничного управления ФСБ РФ по Чеченской республике Руслан.

Призывников во время прохождения курса молодого бойца размещают в общежитиях учебных центров, по восемь человек в комнате. В обязанности каждого входит поддержание чистоты. Есть, конечно, время и для личных дел, например, форму погладить или постричься.

За призывниками в учебных центрах следят опытные наставники. Программа подготовки за время долгого перерыва сильно изменилась, теперь в распоряжении службы — новая техника.

«Постоянные тренировки, индивидуальный подход инструкторов и, соответственно, интерес самих ребят: что они увидели, им очень интересно, они стараются и принимают активное участие в этом», — говорит старший инструктор 12-го учебного центра Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Сергей Стрельников.

Этот учебный центр расположен в Приморском крае, он готовит команды для водных рубежей. В первую очередь преподают правила безопасности, а потом уже выходят на патрулирование с экипажами береговых катеров.