«Развивается быстро»: сможет ли поедающая мозг амеба добраться до России

Дни заболевшего человека сочтены — вылечиться от нее практически невозможно.

Недавно мир потрясла новость о мужчине из Израиля, который после купания в озере заразился пожирающей мозг амебой и в скором времени умер в мучениях. Врач-инфекционист высшей категории и кандидат медицинских наук Елена Михайлова рассказала изданию aif.ru, что это за страшный паразит и насколько велика вероятность заразиться им в России.

Микроскопическая убийца носит название «амеба неглерия фоулера» и обитает в теплой воде. В организм человека она проникает через нос, после чего вызывает тяжелое и практически неизлечимое заболевание — амебный менингоэнцефалит.

Причем, обычно эта амеба не представляет угрозы для человека, однако. Если температура воды на протяжении нескольких дней держится на отметке выше 25 градусов Цельсия, то одноклеточный организм меняет свои биологические свойства.

«Амебный менингоэнцефалит, случаи которого регистрировали за рубежом, развивается быстро. Симптомы его похожи на грипп: сильная головная боль, жар, лихорадка. Они проявляются в течение десяти дней после заражения. За пять дней активной фазы болезни человек погибает», — поясняет врач.

Пока что все известные науки случаи инфицирования людей неглерией фоулера были зафиксированы в США, и, по словам специалиста вряд ли будут зарегистрированы в России. Наши прохладные ночи не позволяют микроорганизмам мутировать и спасают россиян от заражения опасной амебой.

Однако стоит быть бдительным на отпуске за пределами России, а лучше и вовсе использовать специальные прищепки для носа, чтобы не позволить зараженной воде попасть в ваш организм.

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