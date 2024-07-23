Умерла участница «Бурановских бабушек» Шкляева: «Была камертоном для коллектива»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 168 0

Умерла участница «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева

Умерла участница «Бурановских бабушек» Шкляева: «Была камертоном для коллектива»

Фото: Telegram / brechalov / https://t.me/brechalov

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Смерть любимой в народе артистки стала утратой для всей Удмуртии.

Умерла одна из участниц творческого коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева. Трагическую новость сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Не стало Екатерины Семеновны Шкляевой — одной из „Бабушек из Бураново“. Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Искренние соболезнования родным и близким. Огромная утрата для всей республики», — написал глава региона.

О смерти Шкляевой также сообщили в Бурановском сельском доме культуры. Там рассказали, что участнице известного коллектива было 86 лет. Она родилась в 1937 году недалеко от Бураново в деревне, которой уже нет. После четвертого класса бросила школу, так как пришлось взять на себя заботу о младших братьях и сестрах, когда отец ушел на фронт, а мать тяжело заболела.

Впоследствии Шкляева работала на Ижевском механическом заводе, трудилась штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. Вышла замуж, родила и воспитала троих детей. После смерти мужа вернулась в Бураново.

«Бурановские бабушки» — музыкальный коллектив, который исполняет известные мировые хиты в фольклорной аранжировке с 2008 года. Пожилые вокалистки поют песни на удмуртском, русском и английском языках.

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