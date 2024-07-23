Умер знаменитый жираф из Московского зоопарка Самсон Ленинградов

Умер один из самых знаменитых обитателей Московского зоопарка, любимец посетителей жираф Самсон. Трагическую новость сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что животному было 30 лет — по меркам жирафов немало, в сравнении с человеком — примерно 100 лет. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет, в условиях зоопарков — около 25.

Жираф был настоящей легендой столичного зоопарка, полное его имя звучало как Самсон Гамлетович Ленинградов. Будучи необычайно красивым и величественным животным, он неизменно привлекал к себе повышенный интерес как детской, так и взрослой аудитории. Жители других городов приезжали специально, чтобы полюбоваться Самсоном.

В зоопарке сообщают, что последний год жираф прожил активно, однако 22 июля, за две недели до своего 31-го дня рождения, скончался.

Самсона привезли в Москву в 1994 году из Петербурга, и он сразу стал столичной знаменитостью. Для многих посетителей зоопарка стало традицией прийти в первую очередь к Самсону и поздороваться с ним. Ему же очень нравилось быть в центре внимания — жираф редко уходил внутрь своего жилья, предпочитая общаться с поклонниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском зоопарке родились малыши капибар.