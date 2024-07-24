«Очень сложная процедура»: отправят ли Байдена в отставку до конца срока

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Политолог Ордуханян допустил отставку Байдена до конца президентского срока

«Очень сложная процедура»: отправят ли Байдена в отставку до конца срока

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Республиканцы после отказа президента от участия в выборах начали требовать его досрочного ухода с поста, обвиняя в недееспособности.

Отставка президента США Джо Байдена до конца срока возможна, но это очень сложная процедура. Об этом изданию Lenta.ru заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«Конечно, это возможно. В случае недееспособности президента вице-президент берет на себя эти функции, 25-я поправка говорит об этом», — отметил он.

Эксперт добавил, что Байден своим решением выйти из президентской гонки сам спровоцировал республиканцев на требования его досрочной отставки. Они начали активно продвигать тезис о том, что, если президент не в состоянии участвовать в предвыборной кампании, значит, он не может и управлять страной в оставшиеся четыре-пять месяцев.

При этом, по словам Ордуханяна, добиться реальной отставки Байдена не так просто, это очень сложная процедура. Особенно, учитывая, что большинство в американском сенате сейчас имеют демократы во главе с Чаком Шумером, соратником действующего президента.

Поэтому, считает политолог, требования отставки Байдена — это не более чем формальная политическая игра со стороны республиканцев. Таким образом они просто пытаются навязать очередную проблему демократам и их кандидату Камале Харрис.

Газета Washington Post ранее в этот день сообщила, что президент США Джо Байден в среду, 24 июля, выступит с речью, посвященной его решению выйти из предвыборной гонки. Конкретные тезисы предстоящего обращения президента к гражданам остаются в секрете, однако многие не исключают, что Байден объявит еще и о своем досрочном уходе в отставку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему американцы заподозрили, что Байдена уже нет в живых.

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