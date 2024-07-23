«Все мы люди»: Яна Рудковская поддержала Глюк'oZу после позора в Красноярске

Продюсер призвала Максима Фадеева подумать над желанием подать иск в суд на певицу.

Поведение певицы Глюк'oZы на концерте в Красноярске можно понять. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на международном музыкальном фестивале Dream Fest.

Знаменитость считает, что нездоровое поведение артистки во время выступления — нормальная реакция на потерю близкого человека. Рудковская поделилась, что тоже когда-то была в подобной ситуации - невозможно предугадать, кто как отреагирует на такую тяжелую утрату.

Как известно, у Глюк'oZы умерла бабушка Лидия. Семейная трагедия сильно отразилась на состоянии артистки. Ей было тяжело спать, она много нервничала и плакала, потому обратилась к специалисту за подбором успокоительных. Ранее Глюк'oZа их никогда не принимала и не ожидала, что организм отреагирует так необычно на новые лекарства.

«Я считаю, что все мы люди и ничего человеческое нам не чуждо», — отметила Рудковская.

Она также обратилась к продюсеру Максиму Фадееву, который одним из первых накинулся на певицу после выступления на Дне металлурга в Красноярске. Она призвала его пересмотреть свое заявление, подумать еще раз над решением в адрес Глюк'oZы.

«Максим, я Вас очень люблю и уважаю, как продюсера, как музыканта, как человека. Я считаю, что забирать у артиста музыку — это забирать его душу и сердце. Этого делать нельзя», — сказала Рудковская.

Она выразила надежду, что продюсер пересмотрит свое мнение и примет правильное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Глюк'oZа объяснила свое странное поведение на концерте.