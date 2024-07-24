Король эстрады подал иск против коллеги и потребовал десять миллионов рублей компенсации морального ущерба.

Завершено судебное разбирательство с участием певцов Филиппа Киркорова и Любови Успенской. Он требовал десять миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба после того, как коллега назвала его женоненавистником в одном из интервью. Иск удовлетворен частично. По словам истца, сумма сократилась до 280 тысяч рублей, по словам ответчицы — до 70 тысяч.

«Сегодня суд оценил „честь и достоинство“ Киркорова в 70 тысяч рублей. Видимо, „чаевые“. Филя, возьмешь мелочью?» — написала в своем блоге артистка.

Адвокат Успенской Елена Сенина рассказала журналистам Super, что и она, и клиентка довольны результатом.

Юрист подчеркнула — Киркоров просил десять миллионов, заплатил своему представителю Александру Добровинскому один миллион, потратил на разборки девять месяцев, а выиграл всего лишь 70 тысяч.

По мнению Успенской, итоги суда показывают, насколько некоторые артисты «далеки от народа». Она уверена, что мнение певца о себе не соответствует действительности.

Ответный иск на коллегу звезда тоже подала, так как Филипп Бедросович, обидевшийся на «женоненавистника», публично обозвал Любовь Залмановну попрошайкой. Мириться исполнительница не намерена.

«Я не хотела подавать встречный иск и призывала остановиться, но Филипп требовал моих извинений. Извиняться перед ним я не собираюсь, так как от своих слов не отказываюсь и не откажусь, даже если меня будут пытать. Теперь 7 августа будет заседание по моему иску к нему в Таганском суде. Этот „женолюб“ назвал меня на всю страну попрошайкой… Апелляцию на его суд я подавать не буду, меня более чем устраивает решение», — сказала Успенская.

Киркоров себя проигравшей стороной конфликта не признает. Он добился правосудия, а вопрос размера компенсации он ставит гораздо выше денег. Ведь все это музыкант затеял, с целью «напомнить всем, и в особенности публичным людям, что за свои слова и поступки надо отвечать».

И раз Любовь Залмановна не захотела извиняться как артист и человек, ей теперь придется «извиняться как субъекту». Суд также обязал Успенскую опровергнуть «порочащие сведения» в соцсетях, а площадки, на которых было опубликовано интервью, его удалить.

Ранее, писал 5-tv.ru, выступление Успенской в Белоруссии обернулось очередным скандалом.