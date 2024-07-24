«Настоящий ад»: Байдену экстренно понадобилась помощь после посещения ресторана

Все случилось перед конференцией UnidosUS, на которой он так и не выступил.

На прошлой неделе президенту Соединенных Штатов Джо Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время визита в Лас-Вегас. Инцидент не связан с коронавирусом. Об этом сообщает издание The Dossier со ссылкой на источники в полиции.

Как рассказали офицеры из окружения президента, хаос начался уже с самого утра среды, 17 июля. Байден изначально отставал от графика. Наперекосяк все пошло после того, как он посетил мексиканский ресторан Lindo Michoacan. После этого Байден должен был выступить с речью на UnidosUS, и вот тогда «начался настоящий ад».

По зашифрованным канал было сообщено, что главе Белого дома требуется медицинская помощь. К ресторану перебросили большое количество силовиков. Медцентр, куда должны были привезти его, также окружили сотрудники спецслужб. Однако команда Байдена отказалась от госпитализации и было решено расчистить дорогу до аэропорта Гарри Рида. После этого президента доставили в Дувр.

Кроме того, полицейские, дежурившие в тот день рассказали, что случившееся с Байденом не имело типичных симптомов коронавируса. Все выглядело «гораздо радикальнее». Стоит отметить, что пресс-служба Белого дома в тот день сообщала о «мягких» симптомах, но президент все равно ушел на самоизоляцию.

О том, что Джо Байден заболел коронавирусом объявила американская активистка Джанет Мургия. Она сообщила, что в связи с этим выступление президента на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе отменяется.

Местные СМИ сообщали, что Байден даже после того, как узнал о положительном тесте, не использовал средства защиты. Глава Белого дома еле поднимался в самолет для вылета в Делавэр, но на нем не было маски. Президент пренебрег мерами безопасности и мог заразить огромное количество людей.

Вскоре после таинственного заболевания Джо Байден объявил о решении выйти из президентской гонки. Он поддержал выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис. Окончательно утвердить ее или другого демократа собираются на съезде партии в августе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден впервые после выхода из предвыборной гонки появился на публике. Он намерен вернуться на рабочее место, как ранее и сообщали в Белом доме. В Вашингтон он направился из Делавэра, где был на изоляции из-за коронавируса с прошлой недели.