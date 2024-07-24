Людские ресурсы: в США спрогнозировали крах Украины из-за жестокой мобилизации
Washington Post: из-за мобилизации экономика Украины может потерпеть крах
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru
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Почему западные аналитики пришли к такому выводу?
Украинская экономика может пасть жертвой новой волны мобилизации. К такому выводу пришли аналитики издания Washington Post.
Они подсчитали, что каждый новый набор в армию обходится Киеву потерей почти целого процента от экономического роста. А все потому, что на заводах, откуда забирают мужчин призывного возраста, не могут найти замену рабочим.
Женщин стали нанимать даже на тяжелые работы в угольные шахты, но, несмотря на это, возместить потери компаний они не в состоянии. Представители бизнеса на Украине в беседе с журналистами все без исключения заявили, что боятся новых решений Зеленского, потому что могут просто обанкротиться и закрыться.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются.
Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.
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