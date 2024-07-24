День первой православной святой: что нельзя делать на Ольгу Страдницу

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 61 0

В День святой княгини Ольги нельзя убираться и ссориться

День первой православной святой: что нельзя делать на Ольгу Страдницу

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Знаменитая княгиня первой приняла христианство в Древней Руси.

В России 24 июля верующие отмечают День святой княгини Ольги, которая первой приняла христианство в Древней Руси. В этот день лучше не убираться и не ссориться, так как могут быть негативные последствия, сообщает URA.RU.

По традиции в этот день не стоит загружать себя хлопотами, а лучше заняться садово-огородными работами, так как это сулит отличный урожай. Грубить ближним также нельзя. В Ольгин день не топят баню, чтобы не тревожить банника и не проводят уборку, чтобы не нарушать покой домового.

Питаться предпочтительней домашней едой, но не жирной. От обсуждения свадебных планов стоит также воздержаться. Не следует принимать гостей в количестве 24 человек.

Проблем в хозяйстве будет не избежать, если вы займете или одолжите вещи в этот день. Отмечается, что помимо этого есть риск пожара, если вы отправитесь в лес с мрачными мыслями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно пить святую воду.

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