Собственность народа: в России будет создан фонд «Дом защитника Отечества»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 46 0

Сенатор РФ Савченко: в России будет создан фонд «Дом защитника Отечества»

Собственность народа: в России будет создан фонд «Дом защитника Отечества»

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Речь идет о крупнейшей организации, деятельность которой рассчитана на несколько поколений.

В России будет создан фонд «Дом защитника Отечества», который фактически станет собственностью народа. Об этом рассказал сенатор РФ Евгений Савченко в беседе с писателем и журналистом Александром Прохановым.

По его словам, создание фонда станет одним из факторов возрождения России, и переоценить его значимость сложно, особенно учитывая политические и исторические реалии.

Его деятельность будет определяться уставом и документами, принятыми на законодательном уровне, а стратегию определит наблюдательный совет, который возглавит российский лидер. Также туда войдут и главы регионов.

При этом Савченко отметил, что работа фонда рассчитана не на несколько ближайших лет. Речь идет о минимум двух поколениях.

«До середины второй половины XXI века. К этому времени население России превысит 200 миллионов человек, а активы фонда составят несколько сотен триллионов рублей. И народ России, возможно через референдум, решит, как ими распорядиться в интересах России и ее граждан», — подчеркнул сенатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФПИ и китайские партнеры обсудили совместные проекты на 18 триллионов рублей.

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