Нужна компенсация за моральный вред: пришел ли конец карьере Глюк’oZы

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 121 0

Критик Соседов назвал Глюкозу «убогой певичкой» и заявил о завершении ее карьеры

Нужна компенсация за моральный вред: пришел ли конец карьере Глюк’oZы

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Последствия от концерта в Красноярске будут преследовать певицу еще долго.

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился своим мнением по поводу скандального выступления певицы Глюк’oZы в Красноярске. Его слова приводит издание «Страсти».

Соседов заявил, что после подобной выходки карьера артистки должна быть «окончена навсегда».

Критик добавил, что после увиденного зрители обязаны потребовать денежное возмещение стоимости билетов и морального вреда, а сами организаторы должны ответить за случившееся.

«Что касается убогой певички, то с нее должны взыскать по договору организаторы. И, разумеется, ее карьера должна быть окончена навсегда», — считает Соседов.

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZа, вышла на сцену в неадекватном состоянии 20 июля в честь Дня металлурга и шокировала общественность своим поведением.

По словам зрителей этого действа, звезда не попадала под фонограмму, еле разговаривала и даже трогала себя за интимные места. Все были в шоке, а продюсер Максим Фадеев подал на нерадивую певицу в суд, чтобы лишить ее прав исполнять песни, которые он написал. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская не поверила оправданиям опозорившейся Глюк’oZы.

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