Дюмин провел установочное совещание с председателями комиссий Госсовета. Главное

Участие в формировании национальных проектов станет важным направлением в работе обновленного Госсовета. Его секретарь Алексей Дюмин сегодня провел установочное совещание с председателями комиссий. Задачи перед ними стоят масштабные. При разработке нацпроектов необходимо уделить внимание специфике и интересам регионов. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин подробно обо всем расскажет.

Госсовет объединяет ведущих политиков страны. Министров, парламентариев, губернаторов. Их встречи — возможность сверить часы, обсудить реализацию важнейших госпрограмм и национальных проектов.

Сегодняшняя встреча с новым составом председателей комиссий — подготовка к большому госсовету с Владимиром Путиным, где будут обсуждать реализацию новых нацпроектов. Это первое совещание с новым секретарем, им стал экс-глава Тульской области, помощник президента Алексей Дюмин.

— Вы с губернаторским корпусом все равно остались?

— Я же практически восемь лет с половиной был таким же, как и они. Мы с ним разговариваем на одном языке. Все в дружеских таких, довольно теплых отношениях, — ответил Дюмин.

За круглым столом атмосфера хоть и дружеская, но вполне рабочая. Здесь главы регионов, которые возглавляют комиссии Госсовета. У каждого своя сфера ответственности — медицина, образование, культура, туризм, промышленность.

«Это не просто участие, это в том числе и разделение ответственности за все документы, которые подготавливаются. Совет по стратегическому развитию утвердит их окончательные версии — это то, в рамках чего мы будем жить в предстоящие годы», — рассказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Направлений работы у Госсовета много, поэтому президент внес изменения в его структуру, расширил состав — появились новые комиссии, их возглавили руководители девяти регионов.

«С земли можем доносить свои нерешенные проблемы, вопросы, предложения по их решению», — заявил губернатор Бурятии Алексей Цыденов.

Среди новых направлений — экономика, Севморпуть, развитие науки и IT. Скоро Госсовет и правительство должны представить Владимиру Путину подробную маршрутную карту новых национальных проектов, о запуске которых он объявил в послании Федеральному собранию: это «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных», «Кадры».

«Те нацпроекты, которые сейчас формируются, — времени осталось совсем мало. Уже 1 сентября нужно представить доклад президенту о той работе, которая проделана», — заявил помощник президента, секретарь Госсовета России Алексей Дюмин.

Особое внимание нацпроекту «Кадры». Сейчас на рынке труда не хватает узкоспециализированных профессионалов и рабочих рук. Переобучение, наставничество, закупка нового оборудования должны решить проблему.

«В Калужской области построен первый в России технопарк рабочих профессий. Он нацелен на подготовку кадров не только на территории технопарка, но и на подготовку специалистов со всей страны по новым специальностям», — рассказал глава комиссии Госсовета по нацпроекту «Кадры» Владислав Шапша.

Сейчас в каждом регионе составляют подробный план — сколько средств и куда нужно вложить, чтобы реализовать национальные проекты. Госсовет объединит их в общую программу, и она на многие годы станет маршрутной картой развития нашей страны.