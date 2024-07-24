«Вклинилась фура»: раскрыты подробности гибели блогера МотоТани

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 141 0

Блогер МотоТаня погибла из-за ошибки обгона грузового автомобиля

«Вклинилась фура»: раскрыты подробности гибели блогера МотоТани

Фото: Instagram* / tanechkaozolina

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Какая ошибка на дороге стала для нее роковой?

Причиной трагической гибели в Турции мотоциклистки и блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, стала ошибка при совершении обгона грузового автомобиля. Об этом рассказал турецкий байкер Онур Обут на допросе, сообщает агентство DHA.

По словам Обута, группа из трех мотоциклистов направлялась к городу Милас. По пути один из байкеров, Сергей Хадриков, отстал от других.

«Между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. Озолина попыталась объехать грузовик и неправильно совершила обгон, вследствие чего ее мотоцикл врезался сзади в мотоцикл Обута», — отметили в публикации.

Онура Обута, который тоже пострадал в аварии, после выписки из больницы задержали правоохранительные органы. А после завершения следственных действий суд отпустил его домой под юридический контроль.

Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции 22 июля. Авария произошла на трассе Милас-Секе. Девушка владела одним из самых крупных блогов о мотоциклах и скорости в России. В общей сложности у нее было порядка восьми миллионов подписчиков в разных социальных сетях.

Помимо этого, Озолина снялась в клипах различных музыкантов. О МотоТане писали и российские, и зарубежные СМИ. У женщины остался ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последний пост блогера МотоТаня напугал подписчиков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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