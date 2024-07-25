«Канцерогенное действие»: почему опасно заворачивать еду в газету

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Диетолог Кабанов: нельзя заворачивать еду в газету из-за состава краски

«Канцерогенное действие»: почему опасно заворачивать еду в газету

Фото: 5-tv.ru

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Типографическая краска не пригодна для употребления внутрь. Чем может обернуться ее проникновение в организм?

Еду категорически нельзя заворачивать в газету из-за содержания опасных веществ в типографической краске. Об этом aif.ru рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Краска, которой печатают текст, содержит в себе машинное масло со станков, частицы нефти и растворители. В более давние времена в ней присутствовал свинец, который смертельно опасен.

«Многие из этих продуктов обладают канцерогенным действием, некоторые могут вызвать серьезное отравление. Причем в цветных печатных изданиях вредных веществ может быть больше, чем в черно-белых», — рассказал Кабанов.

Больше всего впитывает в себя пыль краски колбаса, жирное вяленое мясо или рыба и ягоды, которые часто сушат в газете. То есть, чем выше жирность продукта, тем больше он пропитается химикатами.

Заменить газету лучше всего пергаментной бумагой или специализированной, для целей обертки продуктов.

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