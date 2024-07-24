Посольство в Аргентине прокомментировало крушение судна с россиянами на борту

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 117 0

Правительство Фолклендских островов не уведомило посольство РФ о крушении судна

Посольство в Аргентине прокомментировало крушение судна с россиянами на борту

Фото: Посольство Российской Федерации в Аргентинской Республике / argentina.mid.ru

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Обращались ли граждане РФ или их родственники в диппредставительство?

Правительство Фолклендских островов не направляло официальных уведомлений в российское посольство в Аргентине о крушении рыболовецкого судна Argos Georgia в Атлантике. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.

«Официальных уведомлений о происшествии от властей страны пребывания в наш адрес не поступало. Российские граждане, находившиеся на борту корабля, и их родственники в Посольство не обращались», — отмечается в сообщении.

Кроме того, представители ведомства в целях уточнения информации о случившемся и оказания помощи пострадавшим россиянам находятся на связи с представителями внешнеполитического ведомства Аргентины, Службой береговой охраны Фолклендских островов, а также компанией-судовладельцем.

Корабль Argos Georgia затонул 22 июля в южной части Атлантического океана, восемь человек, предварительно, погибли. На борту находились 27 человек, в том числе восемь россиян, пять индонезийцев, по два представителя Перу и Уругвая и десять испанцев. Как сообщали журналисты, 14 человек смогли спастись, перебравшись на плоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве обнаружили мертвой сотрудницу РАН Бондаренко.

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