Здоровая конкуренция: право на выбор страховой при займе закрепят законодательно

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Право заемщика выбирать страховую хотят закрепить законодательно в России

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Речь о потребительском кредитовании.

Право заемщика выбирать страховую хотят закрепить законодательно. Как пишут «Известия», с инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба.

Такая норма в России действует и сейчас согласно постановлению правительства, но за ее нарушение не предусмотрено никакое наказание. Поэтому большинство банков все равно не сообщают клиентам о возможности выбирать страховщика.

ФАС предлагает включить в закон о потребительском кредитовании право клиентов использовать любой страховой полис, если у компании подходящий кредитный рейтинг. Эксперты считают, что, если заемщик сможет свободно выбирать страховую, вырастет конкуренция и качество предлагаемых услуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ФАС заинтересовались ростом цен на бензин марки Аи-95. Эксперты выяснят, есть ли для этого какие-то экономические предпосылки.

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