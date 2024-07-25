Жителя Хабаровска обвинили в госизмене и шпионаже в пользу ВСУ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Мужчина по заданию Украины собирал информацию о российских военных, а других склонял принять участие в боевых действиях против России.

Жителя Хабаровска обвинили в госизмене и шпионаже в пользу ВСУ

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали хабаровчанина, который по заданию Минобороны Украины собирал информацию о российских бойцах, а других склонял перейти на сторону киевского режима и начать воевать против России. Об этом сообщили в управлении по Восточному военному округу.

«39-летний житель Хабаровска, имея негативное отношение к политическому строю РФ, являясь противником проведения спецоперации, принял решение оказывать помощь Украине, направленную против безопасности РФ», — отметили в управлении.

Через определенный мессенджер россиянин переписывался с агентом украинских спецслужб, который и связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Вместе с этим хабаровчанин склонял военных поехать в Незалежную и там перейти на сторону киевского режима. Его обвинили в госизмене, а также содействии террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто мог подорвать внедорожник военного на севере Москвы.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
86.55
-0.75 94.38
-1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:07
«Вопросов много»: о чем Путин говорил на встрече с президентом Сирии в Кремле
14:56
«Поет под фанеру»: Глюк’oZа впервые вышла на сцену после позора в Красноярске
14:51
Теплый прием: как Лукашенко встретили с визитом в Санкт-Петербурге
14:45
Имеет разрешение? В Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу
14:39
«Мне нравится ваша брошь»: в Индонезии выступили с необычной просьбой к России
14:28
«Что привело его к власти?» — в США и Британии готовят замену Зеленскому

Сейчас читают

Байден обратился к нации: главное
Повышение зарплаты не за горами: Минтруд все решил и посчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака