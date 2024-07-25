Жителя Хабаровска обвинили в госизмене и шпионаже в пользу ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали хабаровчанина, который по заданию Минобороны Украины собирал информацию о российских бойцах, а других склонял перейти на сторону киевского режима и начать воевать против России. Об этом сообщили в управлении по Восточному военному округу.

«39-летний житель Хабаровска, имея негативное отношение к политическому строю РФ, являясь противником проведения спецоперации, принял решение оказывать помощь Украине, направленную против безопасности РФ», — отметили в управлении.

Через определенный мессенджер россиянин переписывался с агентом украинских спецслужб, который и связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Вместе с этим хабаровчанин склонял военных поехать в Незалежную и там перейти на сторону киевского режима. Его обвинили в госизмене, а также содействии террористической деятельности.

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