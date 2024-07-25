Защита прав и борьба с преступностью: прокуратуры РФ и КНР договорились о сотрудничестве

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Прокуратуры России и Китая подписали программу сотрудничества

Фото, видео: © РИА Новости / Генпрокуратура РФ; 5-tv.ru

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Игорь Краснов встретился с коллегой из Китая на полях заседания руководителей ведомств стран ШОС в Бишкеке.

Борьба с трансграничной преступностью и защита прав инвесторов стали главными темами на переговорах генерального прокурора России Игоря Краснова с коллегой из Китая. Встреча прошла в Бишкеке на полях заседания генпрокуроров стран ШОС.

Кроме того, Краснов и прокурор КНР Ин Юн подписали программу сотрудничества прокуратур двух стран. Она, в том числе, предусматривает обучение для прокурорских работников и обмен опытом между ведомствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генпрокурор РФ Игорь Краснов в рамках визита в Северную Корею возложил венок к монументу «Освобождение». Памятник посвящен воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны от японских колонизаторов, и был воздвигнут в 1946 году в знак благодарности корейского народа.

Российское и северокорейское надзорные ведомства более десяти лет поддерживают диалог, основанный на подписанном в 2010 году соглашении о сотрудничестве.

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