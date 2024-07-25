«Есть полторы минуты»: как спасти себя, когда подавился

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 95 0

Врач-профилактик Овнанян: если человек подавился, нужно начать усиленно кашлять

«Есть полторы минуты»: как спасти себя, когда подавился

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Несколько способов, о которых должен знать каждый.

Если человек, находясь в одиночестве, начал давиться, то необходимо начать кашлять. Основной защитный механизм организма должен помочь в случае частичной закупорки дыхательных путей, заявила NEWS.ru врач Эвелина Овнанян.

Подавившейся не должен паниковать. Кашлять нужно интенсивно, для усиления даже можно согнуться. При этом категорически нельзя подавлять позывы и тем более пытаться вытащить застрявшее своими руками.

«Если данный прием не помогает и вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас есть полторы минуты, чтобы помочь себе уже другими способами. Найдите плоскую узкую поверхность (спинка стула, например) и перегнитесь через нее так, чтобы живот был над линией перегиба. Расслабьте ноги, резко навалитесь на предмет», — рекомендует специалист.

Так давление из живота через диафрагму в легкие может вытолкнуть застрявший кусок инородного тела. Если и этот способ не помог, то можно попробовать другой — прием Геймлиха. При этом способе необходимо приложить кулак чуть выше пупка большим пальцем к животу. Другой рукой следует накрыть кулак и резко надавить пять раз на себя и вверх.

Этот прием эффективнее, если его делает другой человек, находясь при этом позади. В любом случае, необходимо позвать на помощь, если ситуация серьезная.

«Если вы понимаете, что серьезно подавились, пока кашляете, откройте дверь, наберите 112, выйдите на лестничную площадку и звоните соседям в дверь», — советует врач-профилактик.

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